África pode chefiar área de clima na ONU O atual ministro do Turismo da África do Sul, Marthinus Van Schalkwyk, é um dos cotados para ocupar o cargo de secretário-executivo da Convenção do Clima da ONU (UNFCCC). O holandês Yvo de Boer deixará o posto para trabalhar como consultor e é forte a expectativa de que alguém de país em desenvolvimento fique com a vaga.