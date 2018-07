Africano cruza metade da África em cadeira de rodas em campanha por recursos

O veterinário queniano Zackary Kimotho está atravessando mais de 3 mil quilômetros na África em uma campanha para arrecadar recursos para um centro especializado em lesões na coluna.

Há oito anos, ele levou um tiro durante um assalto violento e ficou paralítico. A África Central não tem centros especializados em lesões na coluna.

Seu objetivo é arrecadar o equivalente a mais de R$ 6 milhões para construir em Nairóbi o primeiro centro do tipo.

Até agora, ele chegou apenas à fronteira do Quênia com a Tanzânia, onde conversou com um repórter da BBC. Ele ainda tem pela frente mais de três mil quilômetros.