Africano detido com US$ 107 mil na zona leste de SP O ganês Salisu Seidu, de 34 anos, supostamente perdido pelas ruas da região do Cangaíba, zona leste de São Paulo, foi detido, por volta da 0h30 desta quarta-feira, 12, em posse de US$ 107,4 mil quando caminhava pela Rua Antonia Teresa de Paula Matias, na Vila Silvia.