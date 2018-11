AFS Intercultura dá intercâmbio a aluno da rede pública O AFS Intercultura Brasil abriu inscrições para bolsas de intercâmbio para alunos de escolas públicas. Ao todo, onze estudantes serão contemplados para uma temporada de estudos em países como México, Hungria, República Tcheca, Panamá, Turquia, Eslováquia, Tailândia, Costa Rica, República Dominicana, Argentina e Hong Kong. A iniciativa é destinada a alunos de ensino médio, com idades entre 14 e 17 anos, com bom desempenho escolar e com renda familiar comprovada de até quatro salários mínimos. A bolsa corresponde a um ano letivo, com embarque previsto em 2012.