Aftosa: novo calendário de vacinação

O Ministério da Agricultura divulgou, na semana passada, o calendário nacional de vacinação contra a febre aftosa de 2009. A maioria dos Estados (AC, AP, AM, BA, ES, GO, MA, MG, MT, MS, PA, PI, PR, RJ, RO, RS, SP, SE e TO) e o Distrito Federal devem vacinar o rebanho de bovinos e bubalinos em maio e novembro. Outros Estados (AL, CE, PB, PE, RN e RR) vacinam em abril e outubro. Santa Catarina é livre de aftosa sem vacinação. Rio Grande do Sul, que vacinava em janeiro e junho, passará a imunizar o rebanho em maio e novembro. Paraná continuará a vacinar em maio e novembro, mas, a partir deste ano, a etapa de maio será apenas para os animais com menos de 24 meses de idade. O calendário completo está disponível no site da Secretaria da Agricultura.