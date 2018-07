Aftosa: vacinação impulsiona indústria

A busca do reconhecimento, para o Brasil, de área livre de febre aftosa impulsiona a indústria de vacinas. O setor espera fechar o ano com aumento de 4,3% nas vendas. Segundo o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Saúde Animal (Sindan), a expectativa é a de que sejam vendidos até dezembro 360 milhões de doses ante 345 milhões de doses comercializadas em 2009. O segmento de vacinas é responsável por 12% do faturamento total do setor, que neste ano deve atingir R$ 3 bilhões.

A vacinação do rebanho brasileiro ocorre duas vezes ao ano - em maio e novembro - e tem atingido índices de 97%. Para 2011, o Ministério da Agricultura espera números próximos aos registrados nos últimos anos. "Ampliamos o alcance das campanhas, por isso não acredito que haverá aumento significativo da vacinação no ano que vem", diz o coordenador de febre aftosa do Mapa, Plínio Lopes. Ele reforça a expectativa do governo de ver o território brasileiro livre da doença até o fim do ano.

Paraná e Rio Grande do Sul, porém, querem mais e pretendem deixar de vacinar para solicitar status igual ao de Santa Catarina, de livre de aftosa sem vacinação. Mas esse processo de adequação deve durar pelo menos um ano, o que não trará impactos ao segmento de vacinas pelo menos em 2011.

Plantel bovino é de 202 milhões

O rebanho nacional é de 202 milhões de bovinos; 15 Estados e o DF são considerados áreas livres de aftosa com vacinação.