Agaciel se atrasa no retorno ao trabalho Ex-diretor do Senado durante 14 anos, até cair por ocultar posse de mansão de R$ 4 milhões, Agaciel Maia chegou atrasado no primeiro dia de trabalho após três meses de licença. Agora é funcionário do Instituto Legislativo Brasileiro, tem salário de R$ 9,6 mil mais gratificação de R$ 1,6 mil. O expediente começa às 8h30, mas ele apresentou-se ao diretor do ILB às 17h50. Alvo de processo administrativo e de investigação da Polícia Legislativa, ele nega irregularidades.