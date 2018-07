AGCO espera crescimento de vendas no país com ajuda do PSI A AGCO, fabricante e distribuidora de máquinas agrícolas, espera ter um crescimento de vendas de 5 por cento no Brasil em 2012, com o impulso do crédito governamental, disse nesta disse nesta quarta-feira o vice-presidente sênior e gerente-geral para América do Sul, André Müller Carioba.