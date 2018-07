AGCO vê crescimento no Brasil em maquinário para cana O crescimento da multinacional AGCO, fabricante e distribuidora de máquinas agrícolas, no Brasil nos próximos anos deverá ocorrer na área de colhedoras e equipamentos para cana e armazenagem de grãos, fora do setor de tratores, disse nesta quarta-feira o vice-presidente sênior e gerente geral da AGCO América do Sul, André Müller Carioba, a jornalistas.