Agência abre reservas para viagem de ônibus de Londres a NY

Uma agência de viagens britânica abriu reservas para uma viagem de ônibus que sairá de Londres com destino a Nova York e atravessará 13 países. A viagem de 22,5 mil quilômetros, organizada pela empresa Ozbus, é só de ida e tem duração de quatro meses. A passagem custa £4.950 (R$15,5 mil) e inclui acomodação em hotéis ou acampamentos, algumas refeições, balsas, guias turísticos e entradas em parques nacionais.Entre os destaques do trajeto estão visitas a pontos turísticos como as Cataratas do Niágara, Muralha da China, Montanhas Rochosas, o Exército de Terracota e o Estreito de Príncipe William, entre outros. Os passageiros irão percorrer a maior parte do percurso de ônibus, já que a viagem inclui apenas um vôo - do leste russo ao Alasca, atravessando o Mar de Bering. A primeira viagem está marcada para o dia 15 de março de 2009. Mark Creasey, fundador da Ozbus, disse à BBC Brasil que seis pessoas já garantiram sua reserva para participar da aventura. "Abrimos a reserva há apenas duas semanas, então é um número bem significativo", disse Creasey. Aventura?O percurso de Londres até Nova York não será a primeira aventura oferecida pela empresa. No ano passado, a Ozbus lançou o trajeto entre Londres e Sidney, na Austrália.Os 39 passageiros que enfrentaram a viagem chegaram ao destino final em dezembro e atualmente dois ônibus estão na estrada realizando o percurso, com chegada prevista para agosto. Anita Sethi, jornalista do diário britânico The Guardian, estava entre as passageiras da primeira excursão. Durante toda a viagem, ela escreveu um blog sobre a experiência, com pontos altos e baixos. Para ela, a viagem é uma "experiência difícil". Entre os imprevistos ocorridos durante o percurso e que exigiram espírito aventureiro dos passageiros, ela destaca os vários problemas com o ônibus - vazamento de óleo, quebra do ar condicionado, explosão do radiador, banheiro quebrado - além da desidratação de vários passageiros e hospitalização de um deles. No entanto, no blog final da viagem ela cita que Creasey - o fundador da Ozbus -afirmou que as outras viagens estariam sendo bem mais fáceis, graças às lições aprendidas pelos pioneiros. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.