Agência Aids celebra 10 anos com livro 'O Valor da Vida'

Ela se refere à experiência vivida ao lado do irmão, Sérgio Tardelli, que era portador do HIV. Nos anos 1990, os dois foram pioneiros na luta pelo direito de brasileiros soropositivos de serem atendidos pelos planos de saúde e convênios médicos. Venceram a batalha nos tribunais, mas Sérgio morreu anos depois. Desde então, Roseli se dedica à tarefa de difundir informações sobre a aids.

Começou fundando a ONG Parceiros da Vida, com a intenção de oferecer apoio a pacientes infectados pelo vírus HIV. Em 2003, criou a Agência Aids, que distribui notícias a meios de comunicação, pesquisadores e autoridades. Seis anos depois, foi a vez de fundar a Agência Sida, em Moçambique. Sem contar seu envolvimento com eventos, peças de teatro e um documentário sobre o tema. "O que eu faço é usar meu ofício de jornalista e me valer de todos os instrumentos que estão disponíveis no universo da comunicação para falar de um assunto que atinge todo mundo", explica.

O livro conta esta trajetória, incluindo casos interessantes, como o episódio em que Roseli foi chamada para um cafezinho na embaixada dos Estados Unidos em Brasília e ouviu uma "reclamação" sobre a repercussão que a agência havia dado para uma notícia sobre o suposto protecionismo do governo norte-americano na questão das patentes de alguns medicamentos contra a aids. A obra também traz uma linha de tempo sobre descobertas e acontecimentos relativos ao HIV, além de um glossário de doenças sexualmente transmissíveis. "O ineditismo é tornar públicas todas essas informações organizadas desta maneira, é essa democratização do conhecimento relativo a aids", diz a autora. "O livro é feito para todo mundo, porque todos são vulneráveis, assim como todos podem contribuir para a causa", completa.

Roseli reconhece um avanço no espaço e tratamento que a aids recebe nos grandes meios de comunicação brasileiros, mas defende que ainda há um caminho a percorrer. "Acho que a mídia pode humanizar a cobertura, não tratar apenas de números, trazer isso mais para o cotidiano das pessoas", conta.

Pensando nisso, na agenda de trabalho da jornalista já está um novo documentário sobre a doença, que deve contar como é a vida das pacientes soropositivas do sexo feminino. Além disso, ela pretende, no futuro, desenvolver um projeto voltado para as mulheres indígenas com HIV. "E, se eu tiver pé e dinheiro, ainda vou fazer uma agência em cada país africano de língua portuguesa. Acho que seria uma contribuição importante", completa.

O lançamento do livro "O Valor da Vida - 10 anos da Agência Aids" acontece neste domingo, 01, na Livraria Cultura Conjunto Nacional (Avenida Paulista, 2073), às 15 horas. A obra estará à venda nas livrarias por R$ 25.