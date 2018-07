Agência aposta na queda das indicações da droga A Anvisa diz que as novas regras reduzirão a indicação de sibutramina no País. "Nossa preocupação é que ela seja recomendada apenas para populações livres de risco", diz Maria Eugênia Cury, chefe do núcleo de notificação. Ela reconhece que a subnotificação de efeitos colaterais de remédios existe, mas não é exclusividade do Brasil. "Os registros melhoraram. Em 2007, foram 9 mil notificações de efeitos adversos e em 2011, 32 mil", afirma o presidente da Anvisa, Dirceu Barbano. Os números incluem efeitos adversos de todos os remédios.