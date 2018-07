Agência autoriza abandono de poço A Agência Nacional de Petróleo (ANP) informou ontem que autorizou a selagem e o abandono da exploração de um poço de produção operado pela Chevron no Campo de Frade, na Bacia de Campos, onde foi detectada uma mancha de óleo há uma semana. O plano apresentado pela companhia foi aprovado no domingo. Segundo a ANP, "o poço deverá estar controlado nos próximos dias" e a causa do vazamento ainda é desconhecida. A Chevron, que já havia paralisado a operação, informou que mantém todas as medidas para conter o vazamento. / AFRA BALAZINA, KARINA NINNI e ALEXANDRE RODRIGUES, com AGÊNCIAS