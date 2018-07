Agência Brasil e EBC sofrem ataques cibernéticos

As mensagens ficaram por quase duas horas no ar. A EBC e a Agência Brasil são do governo federal. O Broadcast tentou procurou a EBC nesta tarde para obter detalhes sobre a questão, mas não conseguiu contatos para comentar o caso. Alertado sobre o problema, o Palácio do Planalto disse que somente a EBC poderia se manifestar. Há poucos minutos, no entanto, a TV Brasil, que também é do governo federal, confirmou pelo Twitter que "os perfis @tvbrasil e @ebcnarede no Twitter foram invadidos na tarde desse sábado".

A mensagem oficial informa que "as contas da Empresa Brasil de Comunicação (@ebcnarede) e da TV Brasil (@tvbrasil) no Twitter foram invadidas hoje (12) por contas atribuídas ao coletivo hacker Anonymous Brasil. Foram postadas mensagens criticando a repressão aos protestos na Copa do Mundo e a prisão de 19 ativistas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. "Liberdade já para todos os presos políticos. Protestar é um direito", dizia uma delas. As mensagens ficaram no ar por mais de uma hora e foram apagadas."

Manifestações

Hoje 19 pessoas que participaram de manifestações de rua no Rio de Janeiro foram presas sob a acusação de terem cometido atos de vandalismo. Entre os presos, está Elisa Quadros, conhecida como Sininho, ativista presa em Porto Alegre em uma ação das polícias fluminense e gaúcha.

Ontem o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, disse que o governo federal está monitorando as convocações de protestos para amanhã em Brasília, Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro e manterá esquema de reforço na segurança. A meta é evitar qualquer possibilidade de violência e destruição de patrimônio, tendo em mira os protestos que estão sendo marcados para o dia do encerramento da Copa.

Gilberto Carvalho, inclusive, classificou ontem como "um lixo" o vídeo de convocação do grupo Anonymus para a manifestação e disse acreditar que o protesto será "um redondo fracasso". Uma das mensagens postadas na invasão de hoje às contas da EBC e Agência Brasil no Twitter citava, justamente, a assinatura "#ANONYMOUS @AnonManifest".