Agência cancela voos em aeroportos de Buenos Aires

"Devido a falhas no Sistema de Comunicação do Centro Controle Aéreo, foram suspensas todas as operações áreas nos aeroportos da região metropolitana até que se solucione o problema", afirmou nota da agência. "A falha detectada provém do Voice Swiching, que é o mecanismo que estabelece a comunicação entre as aeronaves e as torres de controle, e afeta todos os voos comerciais, regulares e não regulares, assim como os voos privados".

A Anac não informou para onde os voos estão sendo transferidos. As associações de pilotos denunciam a precariedade dos sistemas de segurança e de controle dos voos na Argentina desde agosto de 1999, quando houve um dos mais graves acidentes da aviação argentina, com 65 mortos e 17 feridos.