Agência da ONU diz que Hamas tomou suprimentos na Faixa de Gaza Uma agência de assistência das Nações Unidas, UNRWA, acusou policiais do Hamas na quarta-feira de pegar à força centenas de pacotes de alimentos e milhares de cobertores que ela pretendia distribuir para 500 famílias num campo de refugiados palestinos na Faixa de Gaza. O ministro do Bem-Estar do Hamas, Ahmed al Kurd, negou a acusação. A disputa crescente pode prejudicar a entrega de ajuda essencial no território governado pelo Hamas e duramente atingido pela recente ofensiva israelense de 22 dias. "Mais de 3.500 cobertores e 406 pacotes de alimentos foram confiscados de um centro de distribuição no Campo da Praia, na Faixa de Gaza, por homens da polícia", disse a UNRWA (a agência da ONU que presta assistência aos refugiados palestinos), na primeira declaração desse tipo feita desde que o cessar-fogo entrou em vigor, em 18 de janeiro. "Isso aconteceu depois de funcionários da UNRWA terem se recusado a entregar os suprimentos assistenciais ao Ministério de Assuntos Sociais do Hamas. A polícia subsequentemente arrombou o depósito e tomou os suprimentos à força", diz a declaração. A ajuda seria distribuída para 500 famílias da área, disse a UNRWA, exigindo sua devolução imediata. Acusando a UNRWA de relutar em cooperar com seu ministério, Kurd disse à Reuters: "Nem um único policial ou qualquer funcionário do Ministério do Bem-Estar entrou em qualquer instalação ao centro pertencente à UNRWA." Ele disse que a UNRWA tinha dado parte de seus suprimentos de ajuda a organizações não governamentais (ONGs) que têm pauta política, alegando que faltam "neutralidade e transparência" à agência. Na semana passada o diretor da UNRWA na Faixa de Gaza, John Ging, disse que a agência tinha ampliado seu rol de receptores de ajuda para incluir funcionários da Autoridade Palestina, presidida pelo rival do Hamas, o presidente palestino Mahmoud Abbas, da facção Fatah. Ging disse que os funcionários precisam da ajuda porque Israel está impedindo a entrada de dinheiro na Faixa de Gaza para pagar funcionários da Autoridade Palestina. A supervisão da ajuda e da reconstrução na Faixa de Gaza é fonte de atritos entre o Hamas e o movimento rival Fatah, que perdeu o controle do território para o grupo islâmico após conflitos internos em 2007. A UNRWA foi criada em 1948 para prestar assistência aos refugiados palestinos. Ela fornece alimentos e outra ajuda a mais de metade dos 1,5 milhão de habitantes da Faixa de Gaza. A assistência humanitária é essencial na Faixa de Gaza, onde, segundo o Hamas, mais de 5.000 casas foram destruídas e 20 mil danificadas nos combates recentes.