Agência de fomento dos EUA abre escritório no Brasil A Agência de Comércio e Desenvolvimento dos Estados Unidos (USTDA, na sigla em inglês) abrirá seu primeiro escritório no Brasil, afirmou na sexta-feira o embaixador americano em Brasília, Clifford Sobel. O escritório será instalado em São Paulo, e sua inauguração deve ocorrer nos próximos três meses. A USTDA é uma agência governamental cujo objetivo é promover o desenvolvimento econômico e os interesses comerciais dos EUA em países em desenvolvimento. "Estamos planejando abrir um escritório permanente no Brasil. Há apenas quatro escritórios da USTDA fora dos EUA: Índia, China, África do Sul e agora o Brasil", disse Sobel em um pronunciamento durante a cerimônia para a assinatura de um convênio entre a agência e o governo de Minas Gerais. Para o embaixador, a abertura do escritório da agência reforçará as relações entre os EUA e o Brasil. "É apenas um aprofundamento da relação, procurando oportunidades para dar continuidade a isso", acrescentou. Segundo a embaixada americana, a agência investiu em 91 projetos no Brasil desde 1981. Os desembolsos facilitaram a exportação de 263 milhões de dólares em produtos e serviços americanos no período. Nesta sexta-feira, a USTDA fez uma doação de 573 mil dólares para patrocinar um estudo de viabilidade para a expansão do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins. A cerimônia contou com a presença do governador de Minas Gerais, Aécio Neves. (Reportagem de Fernando Exman)