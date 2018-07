Agência de rating da Indonésia negocia venda de fatia para S&P

"A administração terá uma reunião com os acionistas no fim do mês para pedir a aprovação do plano de aquisição da S&P", disse o presidente-executivo da Pefindo, Ronald T. Andi Kasim, à Reuters.

Kasim disse que o tamanho da participação a ser vendida ainda não está definido.

A S&P não quis comentar seus planos. A tentativa da agência de ganhar maior presença na Indonésia é um sinal de que empresas globais de serviços financeiros tentam aumentar sua exposição à esta economia do G20 que teve seu grau de classificação elevado em 2011.

(Por Fathiya Dahrul e Janeman Latul)