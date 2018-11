Agência do tráfico dos EUA prende colombiano no Rio A Polícia Federal (PF) e agentes do Drug Enforcement Administration (DEA), a agência norte-americana de combate ao tráfico de drogas, prenderam na manhã de hoje, na Avenida Atlântica, em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, o colombiano Nestor Ramon Caro-Chaparro, de 42 anos, pelo qual o Departamento de Estado norte-americano oferece uma recompensa de US$ 5 milhões (em torno de R$ 8,7 milhões).