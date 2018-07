Agência dos EUA prevê enfrentamento com teles nos tribunais Os reguladores norte-americanos preveem que os provedores de Internet processarão o governo independentemente de quais forem as mudanças na regulação da Web e, por isso, as propostas devem ser bem avaliadas para garantir que sejam mantidas nos tribunais, disse nesta sexta-feira o presidente da Comissão Federal de Comunicações (FCC, na sigla em inglês), Tom Wheeler.