Agência iraniana publica como verdade texto de jornal satírico dos EUA

Uma agência de notícias ligada ao governo do Irã republicou no país como notícia um texto do jornal humorístico americano The Onion, que dizia que os americanos brancos da zona rural prefeririam votar no presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, do que no atual presidente americano, Barack Obama.

Reproduzindo o texto publicado no site do Onion palavra por palavra, a agência Fars afirma que uma pesquisa de opinião verificou que 77% dos americanos brancos consideravam ir a um jogo de beisebol ou passar tempo na companhia de Ahmadinejad uma melhor opção do que encontrar Obama.

Um suposto morador do Estado de Virgínia Ocidental afirma na reportagem: "Eu gosto mais dele (Ahmadinejad)".

A "reportagem" foi publicada somente no site da Fars em inglês, não em persa. O texto foi posteriormente retirado do ar pela agência.

A agência, afiliada à Guarda Revolucionária do Irã, não dá crédito ao Onion em seu texto.

O mesmo morador fictício de Virgínia Ocidental diz no texto que o líder iraniano "leva a sério a defesa nacional e nunca deixaria manifestantes gays dizerem a ele como conduzir seu país, como Obama faz".

Fundado em 1988, o Onion é um dos principais meios satíricos dos Estados Unidos, com uma tiragem média de 400 mil exemplares semanais em sua versão impressa.

Esta não é a primeira vez que o conteúdo do jornal é reproduzido inadvertidamente como verdade em outros países.

Em 2002, o jornal estatal chinês Beijing Wanbao, de Pequim, reproduziu um texto do Onion que dizia que o Congresso americano ameaçava deixar Washington se um novo Capitólio não fosse construído.

Em 2009, dois jornais de Bangladesh pediram desculpas públicas após republicar um texto que afirmava que os pousos na Lua eram falsos.