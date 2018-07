Agência lança guia para produção de pão com menos sódio A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) vai ensinar padarias a fazer pão com menos sal. Considerado um dos responsáveis pelos altos índices de sódio na dieta do brasileiro, o alimento é tema do primeiro volume do Guia de Boas Práticas Nutricionais, preparado para orientar serviços de alimentação a preparar um cardápio com menores teores de sal, açúcar e gordura.