Agência não tinha R$ 3 mi no cofre, diz Itaú A assessoria do Banco Itaú Unibanco desmentiu hoje que a agência bancária atingida pelo desabamento de três prédios, na Avenida 13 de Maio, no Centro do Rio, na noite de quarta-feira, 25, estaria com cerca de R$ 3 milhões dentro do cofre.