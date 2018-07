Agência nuclear da ONU e Irã vão se reunir antes do prazo de 15 de maio A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), das Nações Unidas, pretende se reunir com o Irã na segunda-feira, antes do dia 15 de maio, que é o prazo dado ao país para a implementação de uma série de medidas que podem atenuar a preocupação com seu programa nuclear, que o Ocidente teme que possa ter objetivos militares.