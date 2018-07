Agência pode descredenciar laboratório no Brasil A Agência Mundial Antidoping (Wada) não descarta a possibilidade de o Laboratório de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico (Ladetec), na Ilha do Fundão, o único credenciado no Brasil, perder pela primeira vez o aval da entidade internacional. Tudo por causa de questões burocráticas, uma vez que a Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) atrasa ou impede a entrada de material biológico ou de amostras vindas do exterior necessários para as análises em laboratório.