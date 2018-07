Agências humanitárias enfrentam violência e prisões no Sudão do Sul

O Sudão do Sul tem lutado para reformular seus serviços de segurança desde que se separou do Sudão em 2011, após uma longa guerra civil que o deixou repleto de armas.

Grupos de direitos humanos regularmente acusam o exército do Sudão do Sul, uma combinação de ex-guerrilheiros mal treinados conhecidos como SPLA, de abusos contra civis.

Vincent Lelei, chefe no país do Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários, disse que o número de incidentes que dificultam o trabalho das agências humanitárias saltou quase 50 por cento no ano passado.

O Sudão do Sul está no último lugar de quase todos os índices de desenvolvimento e seu governo depende muito das Nações Unidas e de outras agências humanitárias para fornecer cuidados de saúde, alimentação, educação e infraestrutura.

"Recebemos pelo menos 61 relatos de trabalhadores humanitários que foram espancados enquanto faziam seu trabalho, muitos deles por forças de segurança do Estado", afirmou Lelei à Reuters em uma entrevista.

Ele contou que 78 trabalhadores humanitários foram arbitrariamente detidos, e em seguida, liberados, em 2012, e que 79 veículos foram apreendidos pelo exército ou outros grupos armados.

Além disso, a burocracia impede o trabalho diário das agências e atrasa vistos e autorizações de trabalho, afirmou Lelei.

De acordo com um relatório do secretário-geral da ONU, homens armados em uniformes militares também ocuparam e saquearam escolas.

Peter Lam Both, presidente da Comissão de Alívio e Reabilitação do governo, disse que o Sudão do Sul era um país novo e "as pessoas não são bem versadas em como conduzir os negócios de forma que a comunidade internacional ou eu iríamos entender".

Ele afirmou que o governo estava trabalhando em um projeto de lei para reger o setor de ajuda e tentando informar sobre a proteção legal existente para os trabalhadores humanitários.

O Sudão do Sul tem uma expectativa média de vida de apenas 42 anos e somente um quarto dos adultos sabem ler.

Em 2012, o país recebeu assistência humanitária no valor de mais de 700 milhões de dólares, sendo parte para fornecer alimentos, abrigo, água e assistência médica para mais de 155 mil sudaneses do Sul que retornaram do Sudão e 212 mil refugiados, na sua maioria fugindo de conflitos no Sudão.

Este ano, o Programa Mundial de Alimentos da ONU planeja fornecer ajuda alimentar a mais de 2,7 milhões de pessoas, quase um quarto da população do Sudão do Sul.