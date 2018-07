Agências oferecem passeio 'afro-americano' em Paris

Operadoras de turismo parisienses estão oferecendo tours da capital francesa por lentes afro-americana.

Voltado para o público negro americano, as agências levam os visitantes para conhecer os locais onde viveram, no início do século 20, negros americanos, como a cantora Josephine Baker.

No início do século, Paris era popular entre parte da intelectualidade e dos artistas negros americanos, que na Europa eram mais bem tratados que nos Estados Unidos.

Para muitos, a capital francesa lhes oferecia uma chance de ser eles mesmos, em uma época em que isso era um sonho distante em casa.