Agenda Festa do Figo e da Goiaba: Começam no sábado, em Valinhos (SP), a 59.ª edição da Festa do Figo e a 14.ª Expogoiaba. Os eventos prosseguem até o dia 17. Site: www.festadofigo.com.br. Pecuária: A Fealq promoverá, de 21 a 25, em Piracicaba (SP), curso sobre sistema rotacionado intensivo de produção de pastagens para bovinos de corte. Tel. (0--19) 3417-6604.