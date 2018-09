Agenda Pós-graduação: O Instituto Elo, de Botucatu (SP), está com inscrições abertas para o curso de especialização de Agricultura Biológica Dinâmica, que terá início em 31 de maio. Informações, telefone (0--14) 3815-1739 ou www.elo.org.br. Desidratação de frutas: De hoje a sexta-feira, em Campinas (SP), o Centro de Tecnologia de Frutas e Hortaliças (Fruthotec), do Ital, realizará curso sobre desidratação de frutas e hortaliças. Tel. (0--19) 3743-1758 ou www.ital.sp.gov.br. Uva e vinho: A Feagri/Unicamp promove hoje, em Campinas (SP), a palestra ?Potencial do Geoprocessamento e Climatologia na Produção Vitivinícola em SP?, no 2.º Ciclo de Palestras de Tecnologia em Vitivinicultura em SP. E-mail: cpg@agr.unicamp.br. Genética animal: A empresa Semeia Genética realizará, amanhã e sexta-feira, em Porto Alegre (RS), o Seminário Semeia 30 anos de Genética, que debaterá seleção e melhoramento genético. Tel. (0--51) 9181-7734. Ervas aromáticas: O viveiro orgânico Sabor de Fazenda promoverá, no sábado, em São Paulo (SP), curso sobre jardinagem gastronômica. Tel. (0--11) 2631-4915 ou www.sabordefazenda.com.br Tangerina: Amanhã, em Cordeirópolis (SP), o Instituto Agronômico de Campinas (IAC-Apta) promoverá o 11.º Dia da Tangerina. Mais informações, por meio do telefone (0--19) 3231-5422 ramal 159. P