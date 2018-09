Agenda Piracicaba: O Departamento de Zootecnia da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP) realizará, no dia 31, em Piracicaba (SP), o Leilão da Esalq 2008. Serão ofertados animais nelores e nelores-mochos. O leilão será promovido pela Nova Leilões Rurais. Tel. (0--19) 3429-4134. Indaiatuba: Também no dia 31, às 13 horas, será realizado, em Indaiatuba (SP), o Leilão Bienal Quilombo 2008, promovido pela Fazenda Quilombo. Serão ofertadas matrizes nelores. A promoção é da Programa Leilões. Tel. (0--11) 3304-6953. Exposição: De 10 a 18, a Associação dos Criadores de Camapuã (Acricam), de Mato Grosso do Sul, promoverá a 30.ª Exposição Agropecuária de Camapuã (Expocam). Os julgamentos de nelore estão previstos para o dia 16. Estão programados também diversos leilões. Tel. (0--67) 3342-1746.