Ãgenda Brahman: Amanhã, às 20h, em Uberaba (MG), Sérgio Rutowistch, Eva Monteiro de Carvalho Faria e João Leopoldino, da Brahman Canaã, promoverão o Leilão Noite do Brahman, que ofertará 35 embriões gerados a partir da seleção por marcadores moleculares. Tel. (0--21) 9601-5215. Eqüinos: No domingo, em Rio Claro (SP), a Associação Brasileira de Criadores de Cavalos da Raça Mangalarga (ABCCRM) realizará a segunda etapa do Campeonato Paulista 2008. Informações pelo telefone (0--11) 3673-9400. Lusitano: A Associação Brasileira de Criadores do Cavalo Puro-Sangue Lusitano (ABPSL) promoverá, de 15 a 18, em São Paulo, a 27.ª Exposição Internacional do Cavalo Puro-Sangue Lusitano, que reunirá criadores do Brasil e de outros países e terá a presença de mais de 400 exemplares da raça. Tel. (0--11) 3259-5335. E, no sábado, em Araçoiaba da Serra (SP), será realizado o 11.º Leilão Internacional do Cavalo Luso-Brasileiro, em benefício do Hospital do Câncer de Barretos. Tel. (0--11) 3871-3666. Holandês: No sábado, às 14 h, em Carambeí (PR), criadores do Paraná e convidados realizarão o 2.º Leilão Elite do Holandês do Paraná, que ofertará 60 fêmeas, entre novilhas PO, vacas PO e prenhezes sexadas de fêmea. Tel. (0--41) 3299-1008.