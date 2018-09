Agenda Sigatoka negra: O curso de identificação, monitoramento e controle ocorrerá entre os dias 27 e 28, a partir das 8h, no Pólo Apta do Vale do Ribeira, em Pariquera-Açu (SP), tel. (0--13) 3856-1656, e-mail polovaledoribeira@apta.sp.gov.br. Leite: A Embrapa dará, em SP, palestras sobre produção intensiva de leite a pasto: dia 26, em Jacareí; 27, em S. Luiz do Paraitinga e Redenção da Serra; 28, em Pindamonhangaba e São Bento do Sapucaí; 29, em Paraibuna. Tel. (0--12) 3643-2022. Gramados: A Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp, câmpus de Botucatu (SP), promoverá o 4.º Simpósio sobre Gramados, dias 27 e 28, em Botucatu (SP). Informações, site www.phytuseventos.com.br/sigra. Pneus agrícolas: No dia 27, em Campinas (SP), o Instituto Agronômico (IAC), da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta), promoverá o 3.º Evento sobre Pneus Agrícolas. Informações, tel. (0--19) 3231-5422 ramal 159. Orquídeas : A 1.ª Exposição de Orquídeas de Atibaia (SP), em comemoração ao Centenário da Imigração Japonesa, ocorrerá sexta-feira, sábado e domingo. Informações, tels. (0--11) 4032-6250 e 9936-1323. Aqüicultura: Dias 27 e 28, a Apta dará, em Assis (SP), o workshop Ações transversais em aqüicultura: modelo Paranapanema e o curso Piscicultura em tanques-rede: modelo Chavantes. Tel. (0--18) 3324-4103. Mirassol: No dia 27, às 20h45, em Mirassol (SP), José Munhoz Moya, Orlando Ferreira Maia e Cláudio de Jesus Felipe promoverão o Leilão Elite Doma, Morada Rede Mil, que ofertará animais mistos (machos e fêmeas) e nelores PO. A leiloeira será a Central Leilões. Tel. (0--11) 3141-3030. Piracicaba: O Departamento de Zootecnia da Esalq/USP promoverá, dia 31, às 10 horas, em Piracicaba (SP), o Leilão da Esalq 2008, organizado pelo Clube de Práticas Zootécnicas. A oferta será de animais nelores e nelores-mochos PO mistos. A leiloeira será a Nova Leilões Rurais. Tel. (0--19) 3429-4134. Indaiatuba: A Fazenda Quilombo promoverá, no dia 31, às 13 horas, em Indaiatuba (SP), o Leilão Bienal Quilombo 2008. O remate ofertará matrizes da raça nelore. A leiloeira responsável será a Programa Leilões. Mais informações, tel. (0--11) 3304-6953. Gado de leite: No sábado, a Embrapa Gado de Leite ofertará 55 animais, das raças holandesa e girolanda, em Coronel Pacheco (MG). Tel. (0--32) 3249-4753. Bovinos: No dia 31, em Araçatuba (SP), será relizado o Leilão Direito de Viver. Serão ofertados bovinos, de diversas raças. Tel. (0--18) 3607-7826. Gado de corte: A Agropecuária CFM promoverá, dia 2 de junho, em Araçatuba (SP), leilão de bezerros e bezerras nelores e montanas. Tel. (0--18) 3622-4999.