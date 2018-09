Agenda Carne bovina: Amanhã, em São Paulo (SP), o Instituto de Economia Agrícola (IEA-Apta), órgão da Secretaria de Agricultura paulista, promoverá a palestra A carne bovina e a questão européia, com o engenheiro agrícola Wilson Tomanik. Tel. (0--11) 5067-0511. Fruticultura: O Centro de Frutas do Instituto Agronômico (IAC-Apta) promoverá, de amanhã a sábado, em Jundiaí (SP), a Agrotec Fruticultura - Feira de Projetos e Produtos, que apresentará tecnologias para o setor. Tel. (0--11) 4492-4844. Manejo de pragas: Começa no dia 2 de junho curso a distância sobre manejo de pragas, doenças e plantas daninhas na cana-de-açúcar, promovido pelo Instituto Biológico (IB-Apta). Informações e inscrições: www.infobibos.com/pragascana. Cultivo hidropônico: No sábado, em Louveira (SP), será realizado curso avançado de cultivo hidropônico, com o engenheiro agrônomo Antonio Bliska Júnior. Um dos temas abordados será cultivo vertical. Tel. (0--19) 3802-2881. Agroecologia: O Centro de Estudos Agroecológicos realiza curso a distância de Agroecologia e Agricultura Orgânica. A cada 15 dias, começam novas turmas. Informações, cesagro@agrorganica.com.br. Plantas medicinais: O viveiro Sabor de Fazenda promoverá, no sábado, em São Paulo (SP), curso de cultivo orgânico de plantas medicinais, com o professor Marcos Furlan. Informações, tel. (0--11) 2631-4915. Gir leiteiro: No dia 2 de junho, às 20h45, a Apil, de Bauru (SP), realizará o 2.º Leilão Virtual Genética Provada Gir Leiteiro Apil, que ofertará 41 lotes. Tel. (0--15) 3411-9669. Fêmeas: A Carpa promoverá, no dia 2 de junho, às 20h45, o 1.º Leilão Virtual de Fêmeas, com a oferta de 30 lotes. Tel. (0--16) 3987-9003. Genética: Sábado, em Terenos (MS), a Fazenda Canaã promoverá o 5.º Dia de Campo Genética Aditiva. Tels. (0--67) 9984-6958 e 9912-2992.