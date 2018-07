Agenda Embriões: No dia 13, às 20 horas, a Fazenda Sabiá, em Capitólio (MG), promoverá o leilão Sabiá Super Special, com oferta de embriões. Tel. (0--31) 3281-5255. Nelore PO: As Fazendas Sabiá, Mata Velha e Terra Boa promoverão, no dia 13, às 12h30, o Leilão Sabiá, em Minas Gerais. Serão ofertados animais nelores PO (mistos). Tel. (0--31) 3281-5255. Campo Grande: No dia 15, às 14 horas, a Estância Morena, de Campo Grande (MS), promoverá o 1.º Leilão Morena Festival, com oferta de prenhezes, bezerras e matrizes. Tel. (0--67) 3331-4727. Matrizes: No dia 17, às 20 horas, as Fazendas Quilombo e Ouro Fino realizarão, durante a Feicorte 2008, em São Paulo (SP), o Leilão Teen SP. Serão ofertados nelores matrizes. Tel. (0--11) 3304-6953. Bovinos: Os pecuaristas de Vargem Grande do Sul (SP) reúnem-se, no sábado, para ofertar 130 animais no 21.º Leilão do Sindicato Rural do município. Estarão à venda vacas jovens paridas, novilhas prenhes e bezerras até 13 meses. O leilão será realizado no Recinto de Exposições da cidade. Informações, tel. (0--11) 3864-5533. Girolando: O criador Ronaldo Vilela Martins, da Fazenda Saudade, promoverá no domingo, às 14 horas, em Santo Antonio do Amparo (MG), leilão de venda de rebanho girolando registrado. Serão ofertadas 600 fêmeas girolandas livro fechado. Tels. (0--35) 9964-9007 ou (0--11) 3864-5533. Eqüinos: A Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Appaloosa promoverá, de sexta-feira até domingo, em Ourinhos (SP), o Congresso Pan-Americano da raça e o Potro do Futuro e Futurity 2008. As provas serão realizadas durante a 42.ª Feira Agropecuária de Ourinhos. Tel. (0--11) 3672-7800. Pós-colheita: Quinta e sexta-feira ocorrerá, na Esalq/USP, em Piracicaba (SP), o Simpósio de Fisiologia e Tecnologia Pós-Colheita, abordando frutas e hortaliças. Tel. (0--19) 3417-6604. Simpósio: Hoje e amanhã, a Sociedade Brasileira de Alimentos Funcionais realizará, em São Paulo (SP), o 1.º Simpósio Internacional sobre Alimentos Funcionais. Tel. (0--19) 3422-6123. Eucalipto: A Unesp e a Eucatex Florestal farão, hoje, em Botucatu (SP), o 4.º Dia de Campo do Eucalipto, com palestras e demonstrações de campo. Site: www.fca.unesp.br. Caprinos: A Associação Paulista dos Criadores de Caprinos dará, de amanhã até sábado, em São Paulo (SP), curso de iniciação à caprinocultura. Tel. (0--11) 3672-8980.