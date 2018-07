Agenda Jardinagem gastronômica: O Viveiro Sabor de Fazenda dará, no sábado, em São Paulo (SP), curso sobre jardinagem gastronômica e ervas aromáticas, do cultivo ao uso. Informações e inscrições, tel. (0--11) 2631-4915. Alimentos processados: O Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital-Apta) promoverá, hoje e amanhã, em Campinas (SP), o Curso Reações de Transformação e Vida-de-Prateleira de Alimentos Processados. E-mail: eventos@ital.sp.gov.br e tels. (0--19) 3743-1758 e 3743-1759. Dia de campo: O grupo Ma Shou Tao promoverá, hoje e amanhã, na Fazenda Boa Fé, em Conquista (MG), o dia de campo Ma Shou Tao Pecuária 2008. Mais informações, tel. (0--34) 3318-1500. Tangerina: O Pólo Apta Sudoeste Paulista fará, amanhã, em Capão Bonito (SP), o 8.º Dia de Campo de Tangerina. Tels. (0--15) 3542-1310 e 3542-1708; e-mail: polosudoestepaulista@aptaregional.sp.gov.br. Piscicultura: A Epamig promoverá, de hoje a sexta-feira, em Leopoldina (MG), o 1.º Simpósio de Piscicultura da Zona da Mata Mineira. Informações e inscrições no site www.epamig.br. Matozinhos: No sábado, às 14h, as Fazendas Barreiro Alto, Solo Rico e convidados promoverão seu 1.º leilão anual, virtual, no Recinto Panela de Pedra, em Matozinhos (MG), com a oferta de 280 fêmeas holandesas e girolandas. Tel. (0--11) 3864-5533. Equïnos: Estão abertas as inscrições para o 31.º Campeonato Nacional da Raça Quarto-de-Milha - Trabalho e Conformação, que ocorrerá entre 12 e 19 de julho, em Bauru (SP). Mais informações, tel. (0--11) 3864-0800 Girolando: No domingo, às 13h, o 5.º Leilão Virtual Girolando Hélio Coelho e Filhos ofertará 200 novilhas leiteiras, de cruzamentos de gir leiteiro e gado holandês e de gir leiteiro e pardo-suíço. Tel. (0--11) 3872-8428.