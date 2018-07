Agenda Virtual: Dia 28, às 20h30, em Campo Grande (MS), Alice Ferreira e outros farão o 20.º Leilão Virtual Touro Perdizes Nelore, de nelore PO (misto). Tel. (0--67) 9288-8800. Mocho: Dia 29, às 20h30, Alice Ferreira e outros farão o Leilão Liquidação Nelore Mocho Quilombo, em Campo Grande (MS), de nelore-mocho PO (misto). Tel. (0--67) 9288-8800. Feicorte: Francisco Jalles Neto realizará, sábado, às 20h45, em São Paulo (SP), o Leilão Nelore D?Jalles, de matrizes. Tel. (0--17) 3212-7957. Maxi: Amanhã, às 13h, em São Paulo (SP), a Nova Mata e a Taj Mahal promoverão o Leilão Nelore Maxi, de matrizes. Tel. (0--14) 4009-4500. MG: Sábado, às 13h, em Lagoa dos Patos (MG), a Baluarte Agropecuária fará o Leilão Baluarte 2008, de nelore PO (misto). Tel. (0--37) 2101-5566. Milho: O Instituto Agronômico (IAC-Apta) realizará, amanhã, em Campinas (SP), reunião técnica sobre a cultura do milho em São Paulo. Tel. (0--19) 3231-5422. Leite: A Embrapa Pecuária Sudeste e a Cati, da Secretaria de Agricultura de São Paulo, farão, na sexta-feira, em Tatuí (SP), dia de campo sobre produção intensiva de leite a pasto. Tel. (0--15) 3251-4386. Bambu: A Esalq Júnior Florestal promoverá, no sábado, em Piracicaba (SP), o 1.º ciclo de palestras essências florestais, sobre o tema bambu. Site: www.esalqjrflorestal.com.br ou tel. (0--19) 2105-8661. Seguro rural: De 24 a 26, a Embrapa Transferência de Tecnologia promoverá, em Campinas (SP), o seminário Risco e Gestão do Seguro Rural no Brasil. Site: www.fenaseg.org.br/rural.