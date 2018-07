Agenda Eqüinos: No sábado, na Sociedade Hípica Paulista, em São Paulo (SP), o Haras HV, de Geraldo Ribeiro de Mendonça Júnior, promoverá o Leilão de Liquidação Haras Victória, durante a Copa São Paulo. No total foram selecionados 34 animais, de potros até animais empistados. O leilão será realizado pela Easy Leilões. Tel. (0--14) 4009-4500. Megaleite: No dia 30, em Uberaba (MG), terá início a Megaleite 2008, que segue até 6 de julho. O evento reunirá 3.500 animais, das raças girolando, gir leiteiro, holandês, sindi, jérsei, simental leiteiro, além de búfalos leiteiros, ovinos e caprinos. Tel. (0--34) 3331-6000. Holandês: O produtor e selecionador Raul Pereira de Carvalho, da Estância Bela Vista, realizará o 3.º Leilão Anual de Gado Holandês, no sábado, às 14 horas, em Parisi (SP). Estarão à venda 180 fêmeas holandesas registradas. Tel. (0--11) 3864-5533. Caprinos: De 30 de junho até o dia 6 de julho, em Uberaba (SP), será realizada a ExpoBoer 2008, promovida pela Associação Paulista dos Criadores de Caprinos da Raça Boer. O evento ocorrerá junto com a 8.ª Expovinos.Tel. (0--11) 3813-5366. Alfafa: Até amanhã, em São Carlos (SP), a Embrapa Pecuária Sudeste promove a 2.ª Oficina de trabalho sobre potencial forrageiro da alfafa nos trópicos. Tel. (0--16) 3411-5600. Soja: A Arysta LifeScience fará, durante o Treinamento da Equipe Técnica da Coamo, de hoje até sexta-feira, em Amambaí (MS), Toledo (PR), Campo Mourão (PR) e Pitanga (PR), a palestra Manejo da Falsa Medideira da Cultura da Soja. Informações, www.arystalifescience.com.br. Pragas urbanas: Hoje e amanhã, em São Paulo (SP), o Instituto Biológico promove o 6.º Encontro sobre Vetores e Pragas - Biologia e Comportamento de Pragas Urbanas. Tel. (0--11) 5087-1711. Sementes: Hoje, em Mairinque (SP), será realizado evento sobre produção de sementes orgânicas. Informações na Apta/Centro de insumos, tels. (0--11) 4712-2077 e 4784-3443. Gado de leite: Amanhã e sexta-feira, em Itupeva (SP), a Nutron promoverá o Seminário técnico internacional de nutrição de gado leiteiro. Informações, tel. (0--48) 9980-4920.