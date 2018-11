Agenda Mato Grosso: Na sexta-feira, às 20 horas, durante a 44.ª edição da Expoagro, em Cuiabá (MT), será realizado o Leilão Genética Diferenciada. Serão ofertados animais nelores matrizes. Tel. (0--65) 3642-6396.São Paulo: A Fazenda Brumado promoverá, no dia 5 de julho, a partir das 13 horas, em Barretos (SP), o Leilão Brumado. Serão ofertados animais nelores PO (misto). Tels. (0--17) 3322-0366 e (0--17) 3329-1188.Mato Grosso: O Leilão Genética Diferenciada Prenhezes será no dia 6 de julho, às 19 horas, na sede da Associação Mato-Grossense de Magistrados, em Cuiabá (MT). Serão ofertados nelores embriões. Tel. (0--65) 3642-6396.Mato Grosso: Também durante a 44.ª Expoagro, em Cuiabá (MT), o Grupo Camargo promoverá, no dia 7 de julho, a partir das 20 horas, o Leilão Camargo, com remate de nelore PO (misto). Tel. (0--65) 3642-6396.São Paulo: No dia 10 de julho, às 20 horas, será realizado o 7.º Leilão Sementes da Raça, no Restaurante e Bar Quattro, em Araçatuba (SP). Serão ofertados embriões nelores. Tel. (0--18) 3622-4400.São Paulo: O 10.º Leilão Indian Baby está marcado para o dia 11 de julho, a partir das 20 h, no Centro de Eventos Bela Vista, em Araçatuba (SP). O remate será de matrizes nelores. Tel. (0--18) 3622-4400.São Paulo: No dia 12 de julho, na Fazenda Guadalupe, em Santo Antônio do Aracanguá (SP), será realizado o Leilão Guadalupe. Serão ofertados animais nelores PO (misto). Tel. (0--16) 3639-7200.São Paulo: O pecuarista José Niemeyer dos Santos promoverá, no dia 13 de julho, o Leilão Terra Boa, em Araçatuba (SP), com remate de nelores PO machos. Tel. (0--11) 3815-5706.Girolando: Dia 11, às 20 h, em Jacareí (SP), será realizado o 4.º Leilão Girolando Vale Show, de 150 fêmeas girolandas selecionadas, 20 fêmeas holandesas e 2 prenhezes sexadas de fêmeas. Tel. (0--11) 3864-5533.Araçatuba: Carlos Eduardo Novaes, da Nelore CEN, realizará, dia 12 de julho, às 20 horas, em Araçatuba (SP), o 14.º Leilão Criadores Paulistas. O remate será virtual e comercializará 30 lotes. A leiloeira será a Central Leilões. Tel. (0--11) 3071-4047.Brahman: O Grupo IMA promove, hoje, às 20 horas, em Cuiabá (MT), o Leilão Brahman IMA & Convidados, que ofertará 250 reprodutores POI, 60 matrizes POI e mil bezerros meio-sangue brahman/nelore. Tel. (0--65) 3684-9001.Arapoti: Criadores associados à Capal Cooperativa AgroIndustrial de Arapoti realizarão, sábado, às 14 horas, em Arapoti (PR), o 3.º Leilão Show&Leite. Estarão à venda 70 fêmeas (bezerras, novilhas e vacas de primeira cria). Tel. (0--11) 3864-5533.Cana: O Instituto de Zootecnia promoverá, na sexta-feira, em Sertãozinho (SP), encontro técnico sobre integração cana e pecuária. Tel. (0--16) 3491-6156.Leite: Hoje, em Cristais Paulista e São José da Bela Vista, e amanhã, em Igarapava e Pedregulho (SP), ocorre dia de campo sobre produção de leite a pasto. Tel. (0--16) 3721-4366.Sanidade animal: O Instituto de Zootecnia dará, amanhã, em Nova Odessa (SP), curso de controle de verminose em pequenos ruminantes. Tel. (0--19) 3466-9413.Curso: O Sítio Catavento, a Fazenda Nata da Serra, a Fundag e a Embrapa Meio Ambiente realizam, de julho a agosto, curso de agricultura orgânica, em Indaiatuba e Serra Negra (SP). Tel. (0--19) 3311-2653.