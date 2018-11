Agenda Mecanização: De 14 a 18, em Jundiaí (SP), o Centro de Engenharia e Automação do Instituto Agronômico (IAC-Apta) dará curso de mecanização agrícola. Tel. (0--11) 4582-8155.Clima: A Epamig fará, amanhã, em Belo Horizonte (MG), a palestra Aquecimento global: os desafios do Planeta Terra, durante a 3.ª Feira de Agricultura Familiar de Minas Gerais. Tel. (0--31) 3073-0000.Simpósio: A Sociedade Brasileira de Melhoramento Animal realizará o 7.º Simpósio Brasileiro de Melhoramento Animal, amanhã e sexta-feira, em São Carlos (SP). Site: www.sbmaonline.org.br.Compostagem: No sábado, em Cotia (SP), a Escola de Reciclagem dará o curso Compostagem Doméstica, com aula prática de montagem e uso de composteiras. Tel. (0--11) 9529-0021.Ovo: De sábado até o dia 20, em Bastos (SP), será realizada a 49.ª Festa do Ovo. Tel. (0--14) 3478-9800.Machos: O criador José Luiz Niemeyer dos Santos promoverá, no domingo, às 14 horas, no Boitel , em Araçatuba (SP), o Leilão Terra Boa, de nelores PO machos. Tel. (0--11) 3815-5706.Matrizes: Será realizado sexta-feira, às 20 horas, no Centro de Eventos Bela Vista em Araçatuba (SP), o 10.º Leilão Indian Baby. Serão ofertadas matrizes nelores. Tel. (0--18) 3622-4400.Embriões: Amanhã, às 20 horas, no Restaurante e Bar Quattro, em Araçatuba (SP), será realizado o 7.º Leilão Sementes da Raça, de embriões nelores. Tel. (0--18) 3622-4400.Mangalarga: A Associação Brasileira de Criadores de Mangalarga Marchador promoverá, de 17 a 26, em Belo Horizonte (MG), a 27.ª exposição nacional da raça. Tel. (0--31) 3379-6101 ou site: www.abccmm.org.br.Angus: Estão abertas as inscrições, até o dia 1.º/8, para o 3.º Concurso de Carcaças Angus, promoção da Associação Brasileira de Angus e do Frigorífico Mercosul. Tel. (0--51) 3328-9122 e carne@angus.org.br.