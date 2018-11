Agenda Citogenética: Amanhã e sexta-feira, em Nova Odessa (SP), o Instituto de Zootecnia promoverá minicurso de citogenética de animais de interesse zootécnico. E-mail: eventos@iz.sp.gov.br ou tel. (0--19) 3466-9413.Cachaça: Na sexta-feira, em Jaú (SP), será realizado o Workshop Regional Apta Pólo Centro-Oeste: Programa de Revitalização e Capacitação da Produção da Cachaça de Alambique. Tel. (0--14) 3621-3439.Escargots: No sábado, o agrônomo Carlos Funcia dará, em São Paulo (SP), curso de criação de escargots do gênero Helix sp, autorizado pelo Ibama. Tel. (0--11) 3667-5907 ou e-mail: funcia@escargots.com.br.Medicinais: No sábado, em Campinas (SP), a médica Heloísa Cavassani Pimentel de Magallhães dará curso sobre o uso terapêutico e orgânico das plantas medicinais. Tel. (0--19) 3258-4502.Economia: Será realizado, de 20 a 24, em Rio Branco, no Acre, o 46.º Congresso da Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural. Informações, e-mail:contato@sober46.org.br.Genética: O Instituto de Zootecnia (IZ-Apta) promoverá, de 22 a 25, em Nova Odessa (SP), curso da técnica western blot aplicado à genética e zootecnia. Tel. (0--19) 3466-9413 ou e-mail: eventos@iz.sp.gov.br.Jacareí: Amanhã, às 20 horas, em Jacareí (SP), Juvenil Sil, Luiz Carlos Soares, Luiz Henrique Porto Leão e José Luiz Urbano Boteon promoverão o 4.º Leilão Nelovale, de nelores PO (misto). Tel. (0--12) 8115-1171. Virtual: Arnaldo Manuel de Souza Machado Borges e Valter Egídio da Costa realizarão, dia 22, às 20h45, o Leilão Virtual Ipê Ouro e Terramata, que ofertará animais nelores PO (misto). A leiloeira será a Programa Leilões. Tel. (0--34) 3314-9494.Matrizes: Carlos Viacava promoverá, no dia 25, às 20 horas, na Fazenda São José, em Paulínia (SP), o 10.º Mini Leilão de Prenhezes. Na ocasião serão ofertadas matrizes da raça nelore-mocho. Tel. (0--11) 3168-8001.Rio Preto: A Agropecuária J. Galera realizará o 8.º Leilão J. Galera, dia 25, às 20 horas, no Villa Conte, em São José do Rio Preto (SP). O leilão ofertará animais nelores PO (misto). Tel. (0--17) 3421-9937.J. Galera: No dia 26, às 13 horas, na Fazenda Eldorado, em Pontalinda (SP), a Agropecuária J. Galera promoverá o 5.º Leilão Evolução J. Galera, de nelore PO (misto). Tel. (0--17) 3421-9937.Paulínia: Dia 26, às 13 horas, na Fazenda São José, em Paulínia (SP), Carlos Viacava promoverá o 10.º Leilão CV Nelore Mocho, de nelore-mocho PO (misto). Tel. (0--11) 3168-8001.Uberaba: Lux Agropecuária Ltda., Agropecuária Santa Barbara e Fazenda Baronesa são as promotoras do Leilão Nelore Brasil, dia 28, às 20 horas, em Uberaba (MG). O remate ofertará matrizes nelores. Tel. (0--31) 3286-4588.Uberaba: Dia 29, às 20 horas, em Uberaba (MG), Fazenda Mata Velha, Baluarte Agropecuária Ltda., Nelore Top da Raça e Integral Pecuária farão o Leilão Minas de Ouro 2008, de prenhezes. Tel. (0--37) 2101-5541. Matrizes: No dia 30, às 20 horas, na Chácara Cedro, em Uberaba (MG), será realizado o 5.º Leilão BM/Cedro e convidados. O remate ofertará matrizes nelores. A leiloeira será a Programa Leilões. Tel. (0--91) 4008-9999.Manga-larga: A Associação Brasileira de Criadores de Cavalos da Raça Mangalarga promoverá, dias 26 e 27, a Exposição Funcional de Jaú (SP), com disputa de andamento, maneabilidade e team penning. Tel. (0--11) 3673-9400.Girolando: No domingo, a Fazenda São José, de Potim (SP), realizará leilão para venda de todo o seu plantel de animais girolandos. Serão ofertadas 390 fêmeas registradas, além de máquinas e equipamentos de leite. Tel. (0--12) 9178-8723.Brahman: A VPJ Pecuária promoverá, no dia 21, o 1.º Leilão Baby Brahman Elite. Serão ofertadas 21 fêmeas, da reserva especial geração 2007 da fazenda. O leilão será no Café de la Musique, em São Paulo (SP). Tel. (0--11) 3872-5777.Nelore: Será no dia 21, em Araçatuba (SP), o Leilão Influência Jacarezinho e Parceiros da Conexão Delta G. Serão ofertados 2.500 bezerros nelores, da Agropecuária Jacarezinho, e 500 bovinos de convidados. Site: www.agrojacarezinho.com.br.