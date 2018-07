Agenda Café: O Imaflora promoverá, amanhã, em Patrocínio (MG), encontro sobre certificação socioambiental para o café. Tel. (0--11) 3815-8162. Cana: Amanhã, em Jundiaí (SP), o Instituto Agronômico (IAC) promoverá o curso técnicas de lavagem de cana-de-açúcar a seco. Tel. (0--11) 4582-8155. Dia de campo: A cidade de Planaltina (DF) terá, na sexta-feira, dia de campo do Grupo Técnico do Feijão (GTEC). Tels. (0--61) 9975-5917 e (0--62) 3533-2110. Viveirista: O Fundecitrus e o Instituto Agronômico (IAC) promoverão, na sexta-feira, em Cordeirópolis (SP), o 14.º Dia do Viveirista. Tel. (0--19) 3546-1399. Palmito: De 12 a 14, o Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital-Apta) dará curso de processamento de palmito em conserva, em Campinas (SP). Tel. (0--19) 3743-1758. Solo e água: Começa dia 10, no Rio (RJ), a 17.ª Reunião Brasileira de Manejo e Conservação do Solo e da Água. O evento vai até o dia 15. Informações no site: www.rbmcsa.com.br. Hortaliças: A Unesp de Botucatu (SP) realizará, de 12 a 14, simpósio sobre hortaliças, que abordará toda a cadeia, do produtor ao consumidor. Tel. (0--14) 3811-7117 ou site: www.fca.unesp.br. Adir: No sábado, às 11h, em Ribeirão Preto (SP), o Leilão do Adir ofertará 25 fêmeas nelores PO e POI. Às 16h30, será o 2.º Leilão Adir Gir Leiteiro, com venda de 20 fêmeas. Tels. (0--34) 3314-0102 e (0--62) 3275-8181. Lusitano: No sábado, em Itapira (SP), a Fazenda Interagro promoverá seus dois pregões anuais: o 9.º Leilão de Potros Interagro, que ofertará 19 lotes, e o Leilão Coleção Interagro 2008, de 7 machos montados. Tel. (0--11) 3815-4949. Girolando: Sábado, em Sete Lagoas (MG), haverá o 3.º Leilão Produção e Seleção, Criadores Master, a partir das 14h, com oferta de 260 fêmeas girolandas, entre vacas, novilhas e bezerras. Tel. (0--11) 3864-5533. Carcaças: A Associação Brasileira do Novilho Precoce fará, de 11 a 15, no Instituto de Zootecnia, em Colina (SP), o 11.º Curso de Classificação de Carcaças Bovinas, com aula prática no frigorífico Minerva, em Barretos. Tel. (0--11) 3129-3058.