Agenda Citros: O Pólo Apta e a Embrapa darão, hoje e amanhã, em Novo Horizonte (SP), curso sobre produção integrada. Tel. (0--17) 3341-1400. Sanidade: De 18 a 22 será realizado, em Presidente Prudente (SP), curso de treinamento em brucelose e tuberculose. Tel. (0--18) 3222-4859. Eucalipto: De hoje até sexta-feira, em Piracicaba (SP), a Fealq promoverá simpósio de técnicas de plantio e manejo. Tel. (0--19) 3417-6604. Milho: O Instituto Agronômico (IAC-Apta) dará, dia 19, em Campinas (SP), palestra sobre manejo de doenças. E-mail: mfito@iac.sp.gov.br. Curso:A Embrapa dará, na sexta-feira e no sábado, curso de introdução ao geoprocessamento, em Jaguariúna (SP). Tel. (0--19) 3867-8700. Bioenergia: O Instituto de Zootecnia fará, amanhã, workshop sobre uso de subprodutos da indústria bioenergética, em Nova Odessa (SP). Tel. (0--19) 3466-9413. Shiitake: A Associação de Agricultura Orgânica promoverá, no sábado, em São Paulo, curso sobre cultivo. Tel. (0--11) 3875-2625. Plantas: Sábado e domingo, na capital, o São Paulo Garden Club e o Clube Paulista de Jardinagem realizarão a Exposição de Plantas e Arte Floral. Tel. (0--11) 3582-2648. São Paulo - O Leilão Baby Modelo, da Fazenda Monte Verde e Rima Agropecuária, será amanhã, às 20h, em Campos do Jordão (SP), com oferta de bezerras e bezerros. Programa Leilões, tel. (0--21) 9982-3795. São Paulo: O leilão Nelore Campos do Jordão será sexta-feira, às 20h, no Hotel Serra da Estrela, com promoção de Nelore Guerreiro e Rio Mar Agroindustrial e oferta de prenhezes e fêmeas. Programa Leilões, tel. (0--21) 9982-3795. Uberaba: O leilão Touros de Uberaba (MG) será domingo, às 14h, no Rancho da Matinha, com promoção do mesmo rancho e oferta de touros. Programa Leilões, tel. (0--34) 3312-0030. São Paulo: O 4.º leilão de Fêmeas CV Fazenda Campina será dia 27, às 20h, em Presidente Venceslau (SP), com promoção do pecuarista Carlos Viacava e venda de matrizes da raça nelore-mocho. Tel. (0--11) 3168-8001. São Paulo: O Leilão Estância JM e Leilão Touros JM estão marcados para o dia 30 de agosto, a partir do meio-dia, na Estância JM, em Garça (SP), com promoção do pecuarista Jayme Santos Miranda e oferta de fêmeas, machos e embriões nelores. Programa Leilões, tel. (0--14) 3471-0214. São Paulo: O 8.º Leilão CV Fazenda Campina Machos está marcado para o dia 31 de agosto, a partir das 18h, no Recinto da Faive, em Presidente Venceslau (SP), e promoção do pecuarista Carlos Viacava. Serão ofertados touros PO nelores-mochos. Leilosul, tel. (0--11) 3168-8001. Gir leiteiro: Os criadores Zé de Castro e Kinkão farão, dia 19, o 1.º Leilão Pioneiros Virtual. Cada um ofertará 18 lotes, entre bezerras, novilhas e doadoras. Tel. (0--34) 3314-0102. Manga-larga: De sexta-feira a domingo, o Núcleo Mangalarga de Jaú terá mostra da raça na ExpoJaú (SP). E sábado haverá o 14.º leilão da raça. Tel. (0--11) 3673-9400. Nelore: A Agropecuária CFM realizará amanhã, na cidade de São José do Rio Preto (SP), a 10.ª edição do Megaleilão Nelore CFM, com oferta de nelore. Tel. 0800 127 111. Gado holandês: Sábado, às 14h, João Procópio Fortes Jr. liquidará seu rebanho holandês PO, além de máquinas, equipamentos e miniusina, em São Paulo (SP). Tel. (0--15) 3249-1008. Simental: A Casa Branca Agropastoril venderá 60 touros no 4.º Leilão Virtual de Touros Simental Linhagem Sul-Africana, dia 19, às 20h45. Tel. (0--35) 3452-0828.