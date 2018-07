Agenda Ovinos: Amanhã, em Nova Odessa (SP), o Instituto de Zootecnia realizará a 13.ª Reunião Técnica Produção Intensiva de Ovinos, com o tema alimentação de ovinos: balanceamento de dietas. Tel. (0--19) 3466-9413. Leite: A Embrapa Pecuária Sudeste e a Cati realizam dia de campo sobre produção intensiva de leite a pasto, hoje, em Guaimbê e Uru (SP), e amanhã, em Getulina e Lins (SP). Tel. (0--14) 3522-1388. Orgânicos: O professor Marcos Vitorino fará workshop sobre horta caseira orgânica, no sábado, no Sabor de Fazenda, em São Paulo (SP). Tel. (0--11) 2631-4915 ou e-mail: sabordefazenda@sabordefazenda.com.br. Orquídeas: De sexta-feira a domingo, na capital, a Associação Orquidófila de São Paulo (Aosp) promoverá a 79.ª Exposição de Orquídeas, com mais de 15 mil vasos, de 26 produtores. Tel. (0--11) 3207-5703 ou aosp@aosp.com.br. HPB e pardo-suíço: O Instituto de Zootecnia (IZ-Apta) promoverá a venda de vacas e bezerros machos leiteiros das raças HPB e pardo-suíço de 16 a 26, em Nova Odessa (SP). Tel. (0--19) 3466-9459. Senepol: A Fazenda da Grama, de Pirajuí (SP), promoverá, no sábado, em Uberlândia (MG), o Leilão Território do Senepol. O destaque será a oferta da fêmea 84 da Grama. Informações no site www.senepoldagrama.com.br. Touros: A Embrapa Arroz e Feijão e a Embrapa Cerrados realizarão o 8.º Leilão Elite de Touros Jovens Embrapa no sábado, às 10 h, em Santo Antônio de Goiás (GO). Serão ofertados 57 nelores e 5 animais brahman. Tel. (0--62) 3275-8181. Girolando: No sábado, às 14 h, na capital, será realizado o 2.º Leilão Seleção Paulista: Selecionadores e Criadores de Girolando. Estarão à venda 160 fêmeas, entre vacas,novilhas e bezerras. Tel. (0--11) 3864-5533.