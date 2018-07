Agenda Controle biológico: De hoje até sábado a Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA) da Unesp de Botucatu realiza o 2.º Simpósio de Controle Biológico. Informações, tel. (0--14) 9746-9210. Biodiesel: Amanhã, em Adamantina (SP), a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios/Pólo Alta Paulista fará palestra sobre integração plantio direto e biodiesel. Tel. (0--18) 3521-4800. Soja: A Embrapa Soja promoverá de 22 a 26, em Londrina (PR), o 2.º Curso Básico sobre a Cultura da Soja, voltado a produtores e técnicos agrícolas. Informações e inscrições, www.cnpso.embrapa.br/cursodesoja. Milho: No dia 22, em Campinas (SP), o Instituto Biológico (IB-Apta) dará a palestra Persistência no Solo dos Herbicidas do Grupo das Triketonas Aplicadas na Cultura do Milho. Tel. (0--19) 3251-0328. Leite: A Embrapa Pecuária Sudeste e a Coonai farão dia de campo de produção intensiva de leite a pasto, dia 22, em Barretos e Colômbia (SP) e, dia 23, em Bebedouro e Jaboticabal (SP). Tel. (0--16) 3133-1297. Citricultura: O Centro Apta Citros Sylvio Moreira do Instituto Agronômico (IAC) promoverá o 4.º Curso de Doenças dos Citros e seu Manejo, de 23 a 25, em Cordeirópolis (SP). Tel. (0--19) 3546-1399. Confinadores: Hoje e amanhã, a cidade de Goiânia (GO) sedia a 1.ª Conferência Internacional de Confinadores, promovida pela Associação Nacional de Confinadores. Estão programadas palestras e mini-cursos. Site: www.interconf.org. Reprodutores: No dia 28, em Uruguaiana (RS), será realizado o leilão anual de reprodutores GAP Genética. Serão ofertados mil reprodutores: 400 touros angus, hereford, brangus e braford e 600 fêmeas prenhes. Tel. (0--55) 3412-3688. Brahman: A Associação Mineira do Brahman promoverá, de 22 a 28, em Belo Horizonte (MG), o 3.º Brahman Minas Show. Mais informações, tel. (0--31) 3332-8446. Dia de campo: No sábado, em Itapira (SP), será realizado o Dia de Campo da Fazenda Mariópolis, que terá palestras sobre tecnologias de nutrição animal e produção de carne de qualidade com raças adaptadas. Tel. (0--11) 3775-4777. Adestramento: Sábado e domingo, na capital, será realizado o Campeonato Paulista de Adestramento (categorias Mini-mirim, Mirim, Júnior, Jovens Cavaleiros, Amador 1 e 2, Cavalos Novos, Sênior e Sênior Top). Tel. (0--11) 5641-2525.