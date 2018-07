Agenda Maceió: Os Irmãos Barros Correia promovem, na sexta-feira, às 21h, em Maceió (AL), o Leilão Nelore Barros e Correia e Convidados, que ofertará machos, fêmeas e outros. Tel. (0--82) 9982-3544. Goiânia: Amanhã, às 21h, em Goiânia (GO), Alcyr Mendonça Jr., Leonardo Normanha, Clenon de Barros Loyola Filho e Divino Barbosa Cintra ofertam fêmeas elite e prenhezes no 9.º Ouro do Nelore Prenhezes e Animais. Tel. (0--62) 3203-3459. Bataguassu: Dia 30, às 20h, Carlos Viacava promoverá o 7.º Leilão CV do MS, em Bataguassu (MS). Serão ofertados touros nelores-mochos. Tel. (0--11) 3168-8001. Gado leiteiro: Criadores de Sete Lagoas (MG) farão o 4.º Leilão Produção e Seleção, sábado, às 14h, com venda de fêmeas girolandas, gir leiteiras, touros gir e holandeses. Tel. (0--11) 3864-5533. Zebu: O 19.º Leilão Fazendas Sant?Anna será domingo, às 13h, com oferta de 300 touros avaliados, sendo 150 nelores e 150 brahman.Tel. (0--18) 3265-1360 e www.fazendasantanna.com.br. Simental e simbrasil: A Fazenda Terra Roxa promoverá amanhã, às 20h30, o 3.º Leilão Virtual Simbrasil & Simental Terra Roxa Reprodutores, que ofertará 80 lotes. Tel. (0--43) 3532-1287. Simental: A Fazenda Alambary fará, no dia 28, às 20h, na capital, o 2.º Leilão Simental Quality Alambary, que ofertará 9 campeãs nacionais, 2 aspirações e animais com genética 100% sul-africana. Tel. (0--11) 5533-3288. Eqüinos: A Estância São Francisco de Borja ofertará no sábado, às 18h, em Araçoiaba da Serra (SP), coberturas de garanhões bretões no 2.º Leilão Força e Tração Cavalos Bretão e Percheron. Tel. (0--11) 3814-4949. Agricultura tropical: Estão abertas até dia 31 as inscrições para o programa de pós-graduação de Agricultura Tropical e Subtropical do IAC-Apta. Informações, www.iac.sp.gov.br. Máquinas usadas: O 1.º Leilão de Máquinas Agrícolas usadas será sábado, em Avaré (SP), com promoção da Nova Leilões, www.novaleiloes.com.br, tel. (0--11) 5533-3288. Orquídeas: A Armênia Orquídeas promoverá, no sábado, em São Paulo (SP), curso básico de cultivo da planta. Tel. (0--11) 2996-3861 ou e-mail: armeniaorquideas@yahoo.com.br. Acupuntura vegetal: A Escola Paulista de Paisagismo dará curso sobre o tema na capital, em 3 turmas: dias 27 e 29 de outubro; dia 8 de novembro e 24 e 26 de novembro. Tel. (0--11) 5052-8922.