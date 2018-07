Agenda Dourados (MS): O Leilão Virtual Ribalta ocorrerá dia 8 de novembro, às 19h, promovido por Ricardo Goulart Carvalho, que ofertará matrizes, prenhezes e bezerras nelores.Tel. (0--67) 3422-3171. Bataguassu (MS): O 7.º Leilão CV de MS, promovido por Carlos Viacava, será amanhã, no Recinto de Leilões da Leilosul. Serão ofertados 150 touros PO, com 22 a 26 meses, além do reprodutor Patrocínio de CV. Tel. (0--18) 3271-1529. Campo Grande (MS): O Leilão Nelore Kito será dia 9/11, às 12h, na Acrissul. Promotor: Marcos de R. Andrade. Oferta de matrizes e novilhas. Tel. (0--67) 3421-4340. Horsemanship: O treinador Sergio Moraes dará o Curso de Horsemanship - Rédeas, de sexta-feira a domingo, em Campo Grande (MS). O curso é voltado para cavaleiros de nível intermediário e avançado. Tel. (0--11) 7433-0531. Gir leiteiro: O 1.º Painel Internacional sobre o Gir Leiteiro será hoje, a partir das 9h, na Feileite 2008 (Centro de Exposições Imigrantes, km 1,5 da Rodovia dos Imigrantes, São Paulo, capital). Tel. (0--34) 3331-8400 ou www.girleiteiro.org.br. Eqüinos: A Universidade do Cavalo e a Central de Reprodução Genetic Jump darão, sábado e domingo, em Sorocaba (SP), o curso Manejo Reprodutivo de Cavalos, com técnicas e conceitos de manejo de potros, éguas e garanhões. Tel. (0--15) 3217-8978. Sela francesa: Pela primeira vez, está disponível no mercado sêmen congelado ou fresco do garanhão Quartz D? Helby, campeão da Aprovação de garanhões de 2008. Informações pelo e-mail moraes_renata@hotmail.com ou tel. (0--11) 7287- 6257. Agroenergia: De hoje a sexta-feira, em Botucatu (SP), a Unesp realizará o Simpósio Brasileiro de Agroenergia. Tel. (0--14) 3882-6300. Tomate: Hoje, em Campinas (SP), o Ital-Apta fará Seminário sobre Inovação Tecnológica na Cadeia do Tomate. jorgejvo@ital.sp.gov.br. Alimentos: Amanhã, em Campinas (SP), ocorrerá o Fórum de Agronegócios - Segurança Alimentar e Nutricional. Tel. (0--19) 3521-4022. Leite: O Instituto de Zootecnia fará 1.º Workshop sobre Ambiência na Produção de Leite, amanhã, em Nova Odessa (SP). Tel. (0--19) 3466-9413. Laticínios: A Epamig fará curso Boas práticas de fabricação na indústria de laticínios, sexta-feira, em Viçosa (MG). Tel. (0--31) 3891-2646.