Agenda Horticultura: Amanhã e sexta-feira, o IAC-Apta realiza, em Campinas (SP), o 4.º workshop de pesquisa em horticultura. Informações, tel. (0--19) 3241-5188 ramais 392 e 395. Carne: Será amanhã e sexta-feira, em Piracicaba (SP), o 3.º Simpósio Brasileiro de Carne Bovina: Redução de Riscos e Aumento de Rentabilidade com Sustentabilidade. Site www.fealq.org.br. Alimentos: O Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital-Apta) promoverá, amanhã e sexta-feira, em Campinas, o 3.º Seminário sobre Contaminantes em Alimentos. E-mail: eventos@ital.sp.gov.br. Fruticultura: Amanhã, em Bauru (SP), será realizada a Oficina de Processamento Mínimo de Frutas, promovida pela UPD de Bauru e pelo Pólo Regional Centro-Oeste. Tels. (0--14) 3281-4391 ou 3203-3257. Agroflorestas: O Instituto de Permacultura e Ecovilas da Mata Atlântica dará curso de agroflorestas, de sexta-feira até domingo, em São Joaquim da Barra (SP), e de 21 a 23 em Ubatuba (SP). Tel. (0--16) 3859-8006. Pupunha: O Pólo Apta Regional Vale do Ribeira promoverá evento sobre doenças da pupunheira, no dia 19, em Pariquera-Açu (SP). Informações, tel. (0--13) 3856-1656 ou e-mail: iolanda@apta.sp.gov.br. Campo Grande (MS): O Leilão Cícero de Souza e Convidados será hoje, às 20h, com oferta de fêmeas, matrizes e prenhezes. Tel. (0--67) 3384-1382. Campo Grande (MS): O 1.º Leilão Três Barras será amanhã, às 20h, com promoção de Paulo Antônio Serra da Cruz. Tel. (0--67) 3321-1828. Recife (PE): O Leilão Seleção será sexta, às 20h. Promoção: Agropecuária Pitu. Oferta: machos, fêmeas e embriões. Tel. (0--81) 3227-0859. Campo Grande (MS): O Leilão Bilhete Premiado será sexta, às 20h. Promoção: Lineu Pasqualotto e Rubens Catenacci.Tel. (0--67) 9971-1308. Campo Grande (MS): O Leilão do Toto será sábado, às 14h. Promoção: Cláudio Fernando G. de Souza. Oferta de vacas, bezerras, novilhas e embriões. Tel. (0--67) 3521-2347. Quarto-de-milha: O 13.º Leilão Versatilidade Quarto-de-Milha, promovido por Beth e Ovídio Ferreira, será no sábado, às 14 horas, em Jaguariúna (SP). Serão ofertadas 21 éguas importadas, entre 57 lotes. MBA Leilões, tel. (0--11) 3067-6111. Nelore: A Agro-Pecuária CFM fará, amanhã, a partir das 20h30, o Leilão Virtual de Touros CFM, que ofertará 120 touros nascidos na safra 2006. Central Leilões, tel. (0--18) 3622-4999. Tabapuã: A Fazenda Água Milagrosa promove, dia 18, o 3.º Leilão Matrizes Milagrosas. O leilão, virtual, ofertará 40 lotes de matrizes da raça tabapuã. Tel. (0--14) 3562-1711. Ovinos: O Instituto de Zootecnia (IZ-Apta) promoverá, de 17 a 28, das 9 às 16 horas, em Nova Odessa (SP), a venda de ovinos de diversas raças. O evento, coordenado pelo CPD Zootecnia Diversificada, é aberto a todos os interessados. IZ, tel. (0--19) 3466-9459. Eqüinos: A Escola de Formação e Desenvolvimento de Ferradores realiza, de hoje a sábado, em Sorocaba (SP), o Curso Básico de Casqueamento e Ferrageamento. Tel. (0--15) 3217-8978.