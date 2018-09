Agenda Palestra: O Instituto de Economia Agrícola (IEA-Apta) promoverá a palestra Retração Global de Capitais e o Investimento Direto no Brasil, hoje, em São Paulo (SP). E-mail: cct@iea.sp.gov.br. Agroecologia: Amanhã e sexta-feira, em Dourados (MS), a Embrapa Agropecuária Oeste promoverá o 2.º Seminário de Agroecologia de Mato Grosso do Sul. Tel. (0--67) 3416-9754. Medicinais: Na sexta-feira, o Pólo Apta Vale do Paraíba promoverá reunião sobre produção e comercialização de plantas medicinais e aromáticas, em Pindamonhangaba (SP). Tel. (0--12) 3642-1823. Banana: O Pólo Apta Regional Vale do Ribeira realizará, no dia 25, em Pariquera-Açu (SP), o Curso de Identificação, Monitoramento e Controle da Sigatoka Negra. Tel. (0--13) 3856-1656. Piscicultura: A Tecnofish Consultoria promoverá, no sábado, em São Paulo (SP), curso sobre criação de peixes em tanques-rede. Contato, tels. (0--11) 3081-4128 e 9811-6744.