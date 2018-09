Agenda Fêmeas e embriões: O Leilão Virtual Matrizes Nelore Mocho CV, de fêmeas e embriões, será realizado amanhã, a partir das 20 horas, com promoção de Carlos Viacava. Tel. (0--11) 3168-8001.Fêmeas e embriões: O Leilão Virtual Matrizes Nelore Mocho CV, de fêmeas e embriões, será realizado amanhã, a partir das 20 horas, com promoção de Carlos Viacava. Tel. (0--11) 3168-8001. Matrizes: Na sexta- feira, às 21 horas, a Cipec Agropecuária e a Fazenda Mundo promovem o Leilão Virtual Matrizes Lemgruber 130 anos. A leiloeira é a Remate Leilões. Tel. (0--34) 3350-0354. Salvador (BA): O 2.º Leilão Levanta Poeira Nelore, de prenhezes, será dia 5/12, às 20 horas. Promoção: Condomínio Ison e EAO Empreendimentos Agropecuários e Obras. Tel. (0--24) 9255-9855. Gurupi (TO): A Associação de Criadores de Nelore do Tocantins fará o 3.º Leilão Nelore Nativo, de fêmeas e machos, no dia 6/12, às 12 horas. Leiloeira: Centro Oeste Leilões. Tel. (0--63) 3476-4700. Gestão: A Sociedade Rural Brasileira fará, dia 2 de dezembro, na capital, palestra sobre gestão da empresa agropecuária, com o consultor Antônio Chaker El-Memari Neto. Tel. (0--11) 3222-0666. Treinamento: A Embrapa Arroz e Feijão e a Secretaria de Agricultura realizam o 3.º Curso para Monitores de Campo, de hoje a sexta-feira, em Santo Antônio de Goiás (GO).Tel. (0--62) 3533-2107. Maracujá: Amanhã, em Miracema (RJ), dia de campo abordará soluções para recuperar a cultura do maracujá. A promoção é da Embrapa Agroindústria de Alimentos. Tel. (0--21) 3622-9641. Biodinâmica: Instituto Elo, Universidade de Uberaba e Associação Biodinâmica dão, sábado, em Botucatu (SP), curso de especialização em agricultura biológico-dinâmica. Tel. (0--14) 3815-1739. Palmito: O Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital-Apta) dará curso de processamento de palmito em conserva, de 1.º a 3 de dezembro, em Campinas (SP). Tels. (0--19) 3743-1758 e 3743-1759.