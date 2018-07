Agenda Salvador (BA): Sexta-feira, às 20 horas, o Condomínio Ison e a EAO Empreendimentos Agropecuários e Obras promovem o 2.º Leilão Levanta Poeira Nelore, de prenhezes. Tel. (0--24) 9255-9855. Gurupi (TO): O 3.º Leilão Nelore Nativo, promovido pela Associação de Criadores de Nelore de Tocantins, será sábado, às 12 horas, com oferta de fêmeas, machos e outros. Tel. (0--63) 3476-4700. Naviraí (MS): A última etapa do Circuito Boi Verde de Julgamentos de Carcaças será nos dias 9 (avaliação) e 10/12 (abate técnico), no Frigorífico Bertin. Tel. (0--11) 3293-8900. Piscicultura: O Pólo Apta Vale do Ribeira realiza, amanhã, em Pariquera-Açu (SP), o 3.º Seminário de Piscicultura do Vale do Ribeira. Tel. (0--13) 3856-1656. Agricultura de precisão: O Departamento de Engenharia da Esalq/USP promove, de 8 a 12, em Piracicaba (SP), a 10.ª Jornada de Atualização em Agricultura de Precisão, www.fealq.org.br. Ovinos: O 2.º Encontro de Ovinocultura do Noroeste Paulista será amanhã, em Votuporanga. Promoção: Pólo Apta Noroeste Paulista. Tel. (0--17) 3422-2423. Orgânicos: O 1.º Encontro de Produtores Orgânicos no Vale do Ribeira será nos dias 9 e 10, em Pariquera-Açu (SP). Informações, tel. (0--13) 3856-1656. Frutas: O Instituto Agronômico fará dia de campo de novas tecnologias em cultivo protegido para fruticultura no dia 9, em Jundiaí (SP). Tel. (0--11) 4582-7284.